CTA realiza ação educativa e preventiva no Dia Mundial de Combate à Hepatite

No Dia Mundial de Combate à Hepatite, comemorado nesta sexta-feira (28), o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) realizará ação voltada à população de Picos e de 40 municípios da região do Vale do Guaribas, com palestra e coletas de sangue para testes da doença.

“Vamos mostrar dados e estatísticas de casos positivos, ressaltar a importância de realizar o teste, meios de contrair a doença, formas de tratamento. Iremos fazer uma abordagem geral sobre as hepatites para as pessoas que comparecerem”, explica a coordenadora do CTA Ozeany Vieira.

Na oportunidade, a equipe de profissionais de saúde estenderá a ação educativa e preventiva para as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs), com distribuição de preservativos masculinos e femininos e lubrificantes.

“Com isso, a gente aproveita para falar também sobre as DSTs, mostrando os meios e a importância da prevenção. Quanto mais a gente mostrar isso para a população, mais resultados a gente alcança na redução do número de doenças sexualmente transmissíveis.

O CTA fica aberto à população das 7 horas até as 13 horas, de segunda à sexta-feira, na Rua Coronel Francisco Santos, Centro da cidade.