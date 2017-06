CTA registra novos casos de HIV em Picos

Após diagnosticar 25 novos casos do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) no ano passado, o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) de Picos, registrou de janeiro a maio deste ano, sete novos pacientes acometidos pela doença.

Segundo a coordenadora do órgão, Ozeanny Viera, os novos casos são de pacientes de Picos e macrorregião.

“O número ainda é considerado baixo. Mas todo novo caso de HIV é considerado preocupante, uma vez que temos realizado um trabalho educativo e preventivo”, disse a coordenadora.

Após ser diagnosticado, o paciente passa por uma consulta com o médico do centro que o orienta sobre a importância do tratamento.

“Eles são automaticamente cadastrados aqui, onde ofertamos o medicamento mensalmente e realizamos o controle da carga viral a cada seis meses, através da coleta de sague, onde o material é enviado para Teresina”, explicou Ozeanny.

O paciente faz uso dos retrovirais pelo resto da vida. Atualmente, 254 pessoas realizam o tratamento da HIV no CTA de Picos.

Outros dados

A estatística divulgada pelo CTA de Picos apontou, que durante o período também foram registrados, 17 sífilis, um caso de Hepatite B e um outro caso de Hepatite C.

FONTE: Picos 40 graus