Cultura do alho é tema de capacitação na cidade de Picos

A capacitação de produtores e técnicos da cultura do alho teve início hoje (31) e prossegue até sexta-feira (04) na cidade de Picos, distante 306 quilômetros ao sul de Teresina. A ação é resultado da parceria entre o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Sebrae no Piauí, e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa.

Entre os temas tratados no curso estão a produção de alho-semente e alho-semente livre de vírus; sistemas de irrigação e manejo; pragas, doenças e plantas daninhas; técnicas de pós-colheita do alho; e conservação e processamento. Também acontecerão visitas técnicas à propriedades produtoras do vegetal.

Em 2015, a partir de demanda da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Piauí, Faepi, e com apoio do Sebrae no Piauí foi solicitado à Embrapa a elaboração de um projeto com o objetivo de identificar os principais gargalos tecnológicos da cultura do alho na região de Picos, para propor e avaliar soluções para revitalização da cultura, focando na introdução de novas cultivares e na adoção de alho-semente livre de vírus e modernização tecnológica do sistema de produção.

“Esse projeto tem como objetivo aumentar a produtividade e a produção de alho da região, fomentando assim a geração de emprego e renda e resgatando uma cultura que foi bastante forte nos anos 90”, destaca a gerente da Unidade Estadual de Agronegócios do Sebrae no Piauí, Geórgia Pádua.

Os municípios de Sussuapara, Ipiranga e Pedro II, foram escolhidos para receber as primeiras unidades de multiplicação de alho-semente livres de vírus, oriundo da Embrapa Hortaliças. Os telados (locais de cultivo) se tornarão bancos de alho-semente livre de vírus para estas regiões e correspondem a primeira fase de implantação do sistema. Neste ano, o povoado de Mirolândia no município de Picos em função da sua altitude favorável para produção do alho, também recebeu dois telados para multiplicação das cultivares Cateto Roxo e Branco Mineiro.