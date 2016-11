Curso Cavalcante irá promover Workshop “O Dia da Mudança” domingo, 27

O Curso Cavalcante irá promover no próximo domingo (27), das 8h às 13h, no auditório do Entre Rios Hotel, o Workshop “O Dia da Mudança”. O evento será ministrado pelos professores Márcio Lima e Karoline Queiroz, ambos de Teresina.

O Workshop passará técnicas usadas por vencedores e é indicado para estudantes, professores, empresários e a população em geral.

Os temas discutidos no evento serão os seguintes: Autoconhecimento; Estado atual e matriz do estado desejado; o Poder da Decisão; Crenças e Sonhos: fatores limitantes e superação; Gestão do tempo; Como aumentar o foco e a produtividade; como mudar de hábito e a ciência do condicionamento neuroassociativo.

Compre seu ingresso e participe! Informações (89) 9 9917-8955.