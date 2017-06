Curso Cavalcante promove excursão para prova do concurso da PM

O Curso Cavalcante está promovendo uma excursão para a prova do concurso da Polícia Militar do Piauí. A viajem levará alunos tanto do CC como os que não são do curso para fazer a prova em Teresina, no dia 9 de julho.

Segundo o professor Wellington do Curso Cavalcante, a excursão sairá de Picos no dia 8 de julho a partir das 7h da manhã da sede do CC, em frente ao Estádio Helvídio Nunes. “Iremos em um ônibus executivo com ar-condicionado, poltronas reclináveis, encosto pra pernas e DVD passando revisões do Curso Cavalcante”, explicou o professor.

Wellington informou ainda que ao chegar em Teresina os alunos irão ficar hospedados no Lis Hotel, em quartos duplos e triplos. “Um excelente hotel e bem centralizado”, completou.

A partir das 14h os alunos irão participar de uma revisão do Curso Cavalcante no auditório do Gran Hotel Arrey com o time de professores do Curso. A revisão seguirá até às 19h.

O Investimento é de R$ 250, incluindo ida e volta em ônibus executivo; Lis Hotel com café da manhã no domingo e revisão do Curso Cavalcante em Teresina.

Contato para reservas: Prof. Wellington 9 9900-0979 (whatsapp).