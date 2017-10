Curso Cavalcante promove revisão para o Enem em São João da Canabrava

Com o objetivo reforçar os conhecimentos dos candidatos que se prepararam durante todo o ano para o Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, a prefeitura de São João da Canabrava, através das secretarias de Educação e Cultura, em parceria com o Curso Cavalcante, preparatório de Picos, realizou neste domingo (22) uma revisão gratuita para o exame que é a porta de entrada para a universidade.

A revisão aconteceu no pátio da Unidade Escolar João José Batista – Ensino Médio e marcaram presença cerca de 70 candidatos de São João da Canabrava e de São Luís do Piauí.

Neste ano cerca de 50 alunos da Unidade João José Batista farão o Enem. Segundo a diretora escolar, Mariana Mendes, a revisão é uma oportunidade para estudantes aprimorarem os conhecimentos.

“Nesse momento as revisões são importantes para o aluno relembrar o conteúdo já estudado durante o ano em sala de aula e também pegar dicas que vão ajudar na hora de responder as questões da prova. Em nome da escola, a gente agradece a prefeitura e a Secretaria de Cultura, em nome do professor Cláudio, e todos os envolvidos pela iniciativa que certamente trará bons resultados”, disse.

O secretário de Cultura, Esporte e Lazer, professor Cláudio Roberto, ressaltou a importância da parceria entre a prefeitura e Curso Cavalcante para que a revisão pudesse ser realizada de forma gratuita.

“Durante todo o dia tivemos professores qualificados trazendo conteúdo que ajudará os nossos alunos a se preparar melhor para o Enem. Essa revisão foi possível graças à parceria celebrada entre o município e o Curso Cavalcante. É muito gratificante poder está contribuindo na preparação dos estudantes que certamente lograram êxito e ingressarão no ensino superior”, afirmou.

Enem 2017 Pela primeira o Enem será aplicado em dois domingos: 5 e 12 de novembro. Agora as disciplinas serão separadas basicamente entre a área de humanas e exatas. No dia 5, os candidatos respondem a questões de linguagens, ciências humanas e redação, com cinco horas e meia de duração. No dia 12, será a vez de matemática e ciências da natureza, com quatro horas e meia de duração.

Fonte: Canabrava News