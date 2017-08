Curso de Farmácia da UFPI é o melhor do Nordeste em avaliação do MEC

O Curso de Farmácia da Universidade Federal do Piauí (UFPI) recebeu, recentemente, uma avaliação in loco do Ministério da Educação (MEC) para renovação do seu reconhecimento. Foram avaliadas três dimensões, sendo a primeira relacionada com a organização didático-pedagógica, a segunda com o corpo docente e tutorial, e a terceira com a infraestrutura, resultando em um conceito final de nota 4 (escala de 1 a 5), apresentando com isso um perfil de qualidade muito bom.

Dentre os aspectos analisados in loco, pode-se destacar a qualidade dos laboratórios específicos; salas de aula; qualidade dos locais de estágio, Hospital Universitário (HU) e Farmácia Escola; qualidade do corpo docente; apoio ao discente; dentre outras.

De posse do excelente resultado obtido e levando em consideração outros parâmetros como o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) e o Conceito Preliminar de Curso (CPC), ambos com conceito 4, o Curso de Farmácia da UFPI figura como o melhor do Nordeste e está entre os melhores do Norte-Nordeste, segundo dados do e-MEC.

O Curso de Farmácia foi fundado em 1992 e passou pela primeira avaliação para renovação de reconhecimento do MEC em 2001. Segundo a Coordenadora do Curso, Profa. Dra. Waleska Ferreira de Albuquerque, “ao longo dos anos temos trabalhado no sentido de atender a todas as exigências solicitadas pelo MEC, como a ampliação da infraestrutura, hoje nós contamos com um prédio próprio, além de laboratórios específicos, e um corpo docente qualificado, composto em sua maioria por professores doutores. Tudo é pensado para proporcionar a melhor formação para o nosso corpo discente, e para isso contamos com todo o apoio da Administração Superior. Esta nota representa um reconhecimento de todo o trabalho que é realizado por aqueles que fazem o Curso de Farmácia da UFPI. Estamos muito satisfeitos com esse resultado e continuaremos trabalhando para atingirmos o conceito máximo, que é a nota 5”, destacou.

O reitor da Ufpi, José Arimatéia Dantas Lopes, também é farmacêutico e comentou que a avaliação do MEC para o curso da Farmácia da instituição é motivo de orgulho e resultado de um trabalho desenvolvido em equipe.

“Os avaliadores do Mec estiveram na Ufpi no final do mês de julho. Eu sou farmacêutico, me formei no Ceará, e tenho um carinho muito especial com o curso de Farmácia. Tenho que parabenizar a todos as pessoas dedicadas que fazem o curso de Farmácia”, disse o reitor.

Da redação

