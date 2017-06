Curso de Iniciação Teatral é realizado na UESPI de Picos

A Universidade Estadual do Piauí – campus professor Barros Araújo, realizou, nos dias 01 e 02 de junho, o curso de iniciação teatral para alunos da instituição e comunidade em geral. As oficinas, ofertadas pela Pró-Reitoria de Extensão, Assuntos Estudantis e Comunitários e pelo PARFOR foram ministradas pelo professor Moisés Chaves.

Os participantes tiveram o primeiro contato com o teatro e suas técnicas através dos ensinamentos repassados pelo professor. As oficinas, que ocorreram das 08:00h às 18:00h durante os dois dias de execução, permitiram aos alunos trabalhar o corpo, a mente e a flexibilidade.

O professor e ministrante, Moisés Chaves, falou sobre suas expectativas para com o curso e ressaltou a importância de trabalhar o teatro dentro da universidade. Segundo ele, “minhas expectativas em relação ao curso de teatro são as melhores, visto este ser fundamental para qualquer profissão e está em todos os lugares onde menos imaginamos. O teatro não está relacionado apenas ao espaço físico, mais sim, as relações humanas”, disse ele.

No tocante a isso, a UESPI vem possibilitando a entrada do teatro nos campus da instituição por tratar de um elemento fundamental que atua também como componente de extensão de diversas áreas. Moisés Chaves destacou ainda o seu desejo de ser formado e implementado no campus de Picos, um corpo de teatro que atue também como projeto de extensão.

O acadêmico do curso de educação física, Marcos Vinicius, ressaltou a relevância do teatro enquanto forma de aprendizagem e o seu interesse em trabalhar essa arte. “O teatro é uma expressão corporal e tudo que fazemos nos expressamos. O que acontece é que, muitas vezes, uma forma de expressar acaba agradando ou desagradando determinada pessoa. E o teatro é a melhor maneira de trabalhar essa isso”, falou Marcos.

O diretor do campus, Evandro Alberto de Sousa, destacou a importância de cursos como este serem realizados na instituição e aproveitou o ensejo para parabenizar o professor Moisés e os cursistas. O curso, que está em sua primeira edição, encerrou com um coffe-break e ao final, ofertou aos participantes um certificado com carga-horária de 20h expedido pela PREX.

