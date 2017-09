Curso de Letras da UESPI de Picos é estrelado em  avaliação do Guia do Estudante da Editora Abril 

O Guia do Estudante (GE), tradicional publicação da Editora Abril, iniciou, em março/2017, o processo anual para a realização da 27ª edição da Avaliação de Cursos Superiores. O objetivo do guia sobre as profissões vestibulares 2018 é apontar quais são os melhores cursos superiores do país, contribuindo para que o estudante faça uma boa escolha em relação à instituição que será responsável por sua formação.

A avaliação dura nove meses e é feita por 19 profissionais, com a colaboração de mais de três mil parceiristas. São eles os responsáveis pelas notas, que resultarão no ranking. Para realizar o guia, a redação do GE entra em contato com as instituições de ensino superior do país e coleta informações através da aplicação de questionário eletrônico.

As IES informam seus dados gerais e os cursos que serão oferecidos no próximo processo seletivo, bem como a titulação e o ano de conclusão da primeira turma dessas graduações. A partir das informações coletadas, são selecionados os cursos que atendem aos critérios para participar da avaliação.

A redação procura os respectivos coordenadores, por e-mail ou telefone, e solicita a eles o preenchimento de um questionário, com informações específicas sobre o curso. Nele constam perguntas sobre corpo docente, produção científica e instalações físicas, dentre outros. Os parceiristas são basicamente professores e coordenadores de curso.

A coordenadora do Curso de Letras, no Campus professor Barros Araújo, na cidade de Picos, Mônica Gentil falou da satisfação em de ter o curso estrelado na avaliação do Guia do Estudante que será levado á bancas pela editora Abril em outubro . “Sinto-me lisonjeada pelo reconhecimento e agradeço o constante apoio dos colegas professores, dos alunos, da direção do Campus e da Gestão Superior. Estão todos de parabéns!”, disse a coordenadora Mônica.

A avaliação leva em conta três pilares básicos: corpo docente, projeto, pedagógico e infraestrutura. Como resultado da avaliação, o curso de Letras – Licenciatura da Universidade Estadual do Piauí, Campus Professor Barros Araújo – Picos-PI foi estrelado na avaliação de cursos superiores realizada pelo Guia do Estudante (GE) no ano de 2017 e constará na publicação GE Profissões Vestibular 2018, que passa a circular nas bancas a partir do dia 16 de outubro.