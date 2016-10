Curso de Medicina de Picos poderá fechar por falta de recursos

Iniciado há pouco mais de um mês, o curso de Medicina de Picos, poderá não receber novos alunos por falta de estrutura física. Preocupado com a situação, o reitor da Universidade Federal do Piauí, José de Arimatéia Dantas esteve em Brasília na última terça-feira (11) durante a reunião da bancada federal piauiense e conversou com o deputado Mainha (PP), solicitando empenho do parlamentar na destinação de emendas que garantam a infra-estrutura necessária para a continuidade do curso no município.

“Pedimos apoio à bancada para que possamos ter tranquilidade com relação a continuidade da oferta do curso de medicina em Picos. Iniciamos agora a primeira turma e teremos condições para mantê-la até o final do curso, mas não temos estrutura suficiente para receber novas turmas”, alertou o reitor.

O deputado Mainha, que defendeu a implantação do curso junto ao Ministério da Educação, assegurou que buscará apoio da bancada quanto à necessidade de investimentos para o curso. “Sabemos da carência de profissionais naquela região. Ter a faculdade em Picos assegura que muitos estudantes do município e de regiões vizinhas não precisão mais se deslocar para Teresina ou outros estados para estudar medicina”, defendeu.