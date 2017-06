Curso de Pedagogia promove palestra sobre práticas pedagógicas

Por: Fabiana Santos

Os acadêmicos do curso de pedagogia da Universidade Estadual do Piauí – campus professor Barros Araújo, promoveram, na noite desta quinta-feira (22), no auditório da instituição, uma palestra com a temática “Ludicidade: Qual o seu lugar na prática pedagógica?”.

O evento tem como principal objetivo, desenvolver práticas pedagógica voltadas para o ensino infantil, como explica a professora doutora Maria Carmem Bezerra. Segundo ela, “o projeto tem o intuito de trabalhar as práticas, como: contação de histórias, musicalidade, artes, jogos e brincadeiras para que nossos alunos possam, a partir das experiências que vivenciaram aqui no projeto, estender a sua pratica pedagógica” falou ela.

A psicopedagoga e palestrante Lourdes Rufino trouxe suas experiências de sala de aula, mostrando a importância do lúdico para cativar as crianças. “Esse trabalho vem para objetivar a formação de um pedagogo, que vai estar mais preparado para ocupar os espaços nas escolas com um novo jeito de ensinar”, disse Lourdes.

Tamires Barros, estudante de pedagogia fala do diferencial de levar para o mercado o ensino aprimorado em sua formação. De acordo com Tamires, “somos privilegiados por estar tratando essas questões dentro da formação do curso, aliando a teoria a prática, visto o projeto ter oficinas para sabermos de fato como utilizar o lúdico para um melhor aprendizado”, afirmou a estudante.