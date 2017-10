Curso de reaproveitamento de pneus é concluído em Paquetá

Verdadeiras obras de artes foram expostas na manhã desse domingo, 08/10, na praça principal do município de Paquetá do Piauí. As peças, criadas pelos alunos do Projeto REUTILIZAR, oferecido pela Prefeitura de Paquetá – Pi, por meio do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, chamou a atenção de quem passava pelo local. O curso com duração de uma semana teve como objetivo a reciclagem e reaproveitamento de pneus e foi ministrado pelo mestre Divas. A turma foi formada por 22 alunos, tendo como prioridade de participação as famílias atendidas pelos programas sociais.

“Para mim foi muito proveitoso, primeiro porque a recepção do município foi bacana, a prefeitura abraçou assim com uma força muito grande. Os alunos foram os melhores pra mim, produziram muito, há cidades que as pessoas não conseguem produzir três araras, aqui os alunos produziram sete araras, quatro puffs, muitos jarros e muitas floreiras e eu observei aqui em Paquetá que eles ficaram muito envolvidos e comprometidos com o curso e isso pra mim é gratificante”, disse o instrutor, Mestre Divas.

Neste curso, o funcionário público Carlito Nonato de Sousa esteve participando, e através das técnicas ensinadas Carlito espera poder estar ajudando o município e garantir uma renda extra. “Foi uma experiência extraordinária porque jamais eu poderia imaginar que de pneus você pudesse fazer algo tão legal assim, principalmente no corte de como cortar pneus, como virar pneus, então foi muito gratificante e eu fiquei muito surpreso pela técnica que tem em fazer essas belas artes, irei continuar produzindo lindas peças, com certeza isso não irá parar por aqui, risos”.

Na cerimônia de encerramento a Secretária Municipal de Saúde, Maria dos Remédios (Lili Portela), elogiou os trabalhos e ficou muito contente com a participação e o empenho dos alunos, e disse que tão logo o professor estará voltando à cidade para aprimorar ainda mais o conhecimento dos alunos. “Como podemos observar os pneus inutilizados podem se transformar em belíssimos adereços, tomando formas variadas e sendo utilizados como vasos para plantas, além de garantir a qualidade do meio ambiente, assegura também uma renda extra para as famílias, logo o professor irá voltar ao município”, ressaltou.

Ascom