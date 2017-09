Curso JM realizará aulões para o Enem

Seguindo a maratona de aulões para o ENEM, o Curso JM, irá promover, no dia 30 de setembro das 14h às 19h e no dia 1º de outubro das 8h às 13h, aulões dinâmicos de preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio. As aulas serão realizadas no auditório do Centro Estadual de Educação Petrônio Portela (Premen).

O projeto é uma idealização dos professores coordenadores Patrícia Pinheiro (palestrante, formadora e educadora) e Luís Yago (educador), objetivando aos alunos que irão enfrentar o ENEM uma dinâmica de aulas diferenciadas baseadas nas resoluções lógicas de questões no estilo do exame.

Segundo a professora Patrícia Pinheiro, o evento é ideal para quem não tem tempo de estudar durante a semana. E também para o candidato que quer turbinar mais ainda seus conhecimentos nas matérias que fazem parte desse certame. “Serão aulas de todas as áreas de conhecimento ministradas por professores experientes e também concurseiros”, completou.

Os ingressos estão à venda no Curso JM (próximo ao Colégio Antares) secretaria do PREMEN, Escola Marcos Parente e Escola Normal (setor de ensino/aprendizagem 9ª GRE). Material Grátis. Sorteio de brindes.

Informações e reservas pelo whatsapp 9 9912-5894/9922-5890.