Dado como morto pela família, homem reaparece em missa e causa espanto

Um homem que faz tratamento contra o alcoolismo na Fazenda da Paz, órgão que trabalha com a recuperação de dependentes químicos, foi dado como morto pela família. Segundo o diretor da instituição, Célio Barbosa, a família do artesão Geraldo Humberto de Carvalho reconheceu um corpo e o enterrou pensando se tratar do parente desaparecido por dois meses. Apenas a partir de uma missa foi possível começar a desfazer o engano a partir de uma pessoa que viu o artesão.

O artesão foi reconhecido por uma amiga da família durante as celebrações do 23° aniversário da Fazenda da Paz. “Durante a missa para comemorar o aniversário da Fazenda da Paz uma senhora ficou nervosa, rindo e chorando, contando que tinha participado do velório e do enterro do senhor”, relatou Célio Barbosa. A família procurou por Geraldo Humberto, mas sem encontrar acabou indo procurar no Instituto Médico Legal (IML).

“A família fez a identificação do corpo a partir de uma careca”, contou Célio Barbosa. O artesão já encontrou com a família, que já soube que Geraldo está há 3 meses longe do álcool. Mas, outro desafio aparece para o artesão: provar que está vivo. “Agora é fazer a documentação porque ele ainda é dado como morto. Ele tem de nascer de novo”, afirmou Célio Barbosa.