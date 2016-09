Data AZ: Nova pesquisa confirma vantagem do prefeito em Sussuapara

Pesquisa do Instituto Data AZ realizada em Sussuapara no dia 23 de setembro confirma a vantagem do prefeito Edvardo Rocha, o Pé-Trocado (PP) sobre seu principal adversário, Miguel Rocha, do PMDB. O prefeito teve um leve aumento no percentual de intenções de voto e seu adversário variou negativamente.

Em relação à pesquisa anterior, realizada no dia 16, o prefeito aumentou a diferença para o peemedebista, estando agora com 54,43% contra 41,77% na sondagem espontânea e de 55,06% contra 42,41% na estimulada.

Pesquisa do Instituto Data AZ realizada em Sussuapara no dia 23 de setembro confirma a vantagem do prefeito Edvardo Rocha, o Pé-Trocado (PP) sobre seu principal adversário, Miguel Rocha, do PMDB. O prefeito teve um leve aumento no percentual de intenções de voto e seu adversário variou negativamente.

Em relação à pesquisa anterior, realizada no dia 16, o prefeito aumentou a diferença para o peemedebista, estando agora com 54,43% contra 41,77% na sondagem espontânea e de 55,06% contra 42,41% na estimulada.

A vantagem do prefeito que antes era de 8,40% na sondagem espontânea e de 9,2% na pesquisa estimulada, é agora de 12,66% (espontânea) e de 12,65% (estimulada).

Como a nova pesquisa teve um número maior de entrevistados em relação à sondagem anterior, a margem de erro caiu para 5,5% para mais ou para menos.

Prefeito reduz a rejeição

Na pesquisa anterior, havia um empate na rejeição entre os candidatos o prefeito. Não há mais. Na nova sondagem, aumentou o número de eleitores que dizem não votar de jeito nenhum em Miguel Rocha: 48,73% rejeitam o candidato do PMDB à Prefeitura de Sussuapara.

O prefeito Pé-Trocado tem uma taxa de rejeição de 37,97%, praticamente a mesma da pesquisa anterior, enquanto seu adversário ampliou essa taxa em mais de 10 pontos percentuais, já que antes eram 37,20% os eleitores que diziam não votar de jeito nenhum em Miguel Rocha.

Prefeito está bem avaliado

Com taxa de avaliação positiva de 54,4% dos eleitores na pesquisa anterior, sendo 40,80% de bom e 13,60% de ótimo para seu trabalho, o prefeito Pé-Trocado segue com percentual elevado de aprovação: 60,13% dos eleitores dizem que aprovam a gestão.

FICHA TÉCNICA DA PESQUISA

Registro na Justiça Eleitoral: PI09696/2016

Número de entrevistas – 316, sendo 80 na zona urbana e 236 na zona rural.

Data da realização – 23 de setembro de 2016.

Abrangência territorial – zona urbana e 19 localidades rurais.

Margem de erro – 5,5% para mais ou para menos.

Contratante: Portal AZ

Estatístico responsável: Laércio de Sousa Araújo registro 9356 Conre 7a. Região

Pesquisa liberada para divulgação a partir de 26.09.2016

Fonte: Portal AZ