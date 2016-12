De férias no PI, Romulo diz que “por ética” não fala de ida para o Flamengo

De férias no Piauí, o volante Romulo, do Spartak Moscou, avisou que não irá comentar nada sobre um possível contrato com o Flamengo. Assim como o Rubro-Negro, o jogador adotou discrição a qualquer possibilidade de transferência. Em Teresina, Romulo publicou em sua rede social ressaltando que o contrato com o time russo vai até junho de 2017.

No texto, Rômulo explica que falar sobre transferência no mercado antes do dia 1 de janeiro não seria ético. O momento é aproveitar a família, o jogador é natural de Picos.

– Muito tem se falado sobre uma eventual transferência minha para o Flamengo em 2017, inclusive que os detalhes já estariam definidos. Só tenho a agradecer a receptividade que meu nome teve entre os torcedores, mas os fatos são que meu contrato com o Spartak vai até Junho/17 e como rege a legislação, sobretudo a ética, só a partir de 01 de janeiro que eu estarei liberado para conversar com algum clube – publicou.

Rômulo foi vendido ao Spartak em 2012 por 8 milhões de euros após ter passado dois anos no Vasco, onde conquistou a Copa do Brasil 2011. Em 2012, na seleção brasileira, conquistou a medalha de prata nos Jogo de Londres. Na Rússia, rompeu o ligamento do joelho direito e voltou a jogar em fevereiro de 2014. O jogador agradeceu as mensagens de apoio para retornar ao Brasil.

– É um privilégio tal reconhecimento, sinal que valeu a pena me doar 100%. O momento é de aproveitar as férias, a terrinha, a família e as amizades – completou Romulo na mensagem na internet.

Globoesporte PI