De virada, SEP vence o Flamengo em Teresina

Em jogo disputado debaixo de chuva no Estádio Lindolfo Monteiro, a SEP derrotou o Flamengo por 2 x 1. No primeiro tempo o time rubro-negro teve um bom desempenho e venceu por 1 x 0, além de não aproveitar boas oportunidades.

Fabinho e Eduardo mostraram um bom entrosamento, criando dificuldades para a retaguarda picoense. No decorrer do segundo tempo o técnico Nivaldo Lancuna colocou em campo Rian, Samuel e Felipe.

No Flamengo Celso Teixeira mandou prá campo Barata(substituindo a Léo Maceió, machucado), Nelsin e Rael.

A SEP melhorou e o Flamengo, ao contrário, caiu de produção. O técnico Celso Teixeira contribuiu para a derrota rubro-negra ao ser expulso por abusar de reclamações contra a arbitragem. O Flamengo vencia o jogo por 1 x 0 e o seu técnico desconcentrou o time para ser derrotado.

A virada da SEP veio com gols de Candinho e Felipe. E o meia Lima também foi expulso de campo.

Ficha técnica de Flamengo 1 x 2 Picos:

Local – Estádio Lindolfo Monteiro.

Primeiro tempo – Flamengo 1 x 0, gol de Eduardo aos 6 minutos, completando jogada de Fabinho e Léo Maceió.

Segundo tempo – SEP 2 x 0. Aos 33 minutos a defesa do Flamengo falhou na pequena área, permitindo uma troca de passes de cabeça, cabendo a Candinho marcar o gol.

Aos 40 minutos o goleiro Santos praticou defesa difícil e não houve a cobertura do setor defensivo. Aí Felipe aproveitou e chutou com precisão, fazendo 2 x 1 para a SEP.

Final – Flamengo 1 x 2 SEP

Flamengo – Santos; Léo Maceió(Barata), Willam, Miltão e Tiaguinho; Alessandro, Lima, Capela e Jean Carlos(Neílson); Eduardo e Fabinho(Rael). Técnico – Celso Teixeira.

SEP – Amaral; Jean, Alessandro, Júnior Soares e Neguinho Paraíba(Rian); Guilherme(Samuel), Fred, Gizo e Idelvando(Felipe); Rafael Freitas e Candinho. Técnico – Nivaldo Lancuna.

Árbitro – Leonardo Marques Fortes, com boa atuação.

Assistentes – Arnaldo Araújo Santos e Francisco das Chagas Filho.

Expulsões: Celso Teixeira(técnico do Flamengo) aos 20 minutos e Lima, meia do Flamengo, aos 37 minutos, ambos no segundo tempo.

PARNAHYBA 0 X 1 4 de JULHO

No Estádio Pedro Alelaf, na cidade de Parnaíba, o 4 de Julho, derrotou o Parnahyba por 1 x 0, gol de Pindará, de pênalti, no primeiro tempo.

Os dois jogos deram sequência ao Campeonato Piauiense de Futebol. Picos é o novo líder da competição com 4 pontos, seguido de Altos, 4 de Julho e Flamengo com 3 pontos; River – 1 ponto; Piauí e Parnahyba, com zero ponto.

FOnte e Fotos: Cidade Verde