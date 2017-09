Decreto oficializa Carnaúba como árvore símbolo do Piauí

O Reitor da Universidade Estadual do Piauí, Nouga Cardoso, o Governador do Estado, Wellington Dias e o Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Ziza Carvalho, oficializaram na manhã desta quinta (21), na Praça Cultural Francisco das Chagas de Araújo Costa Júnior, sob a Ponte JK, na Avenida Marechal Castelo Branco, em Teresina, a Carnaúba (Copernicia Prunifera) como árvore símbolo do estado do Piauí. A solenidade de assinatura de decreto e descerramento de placa foi realizada hoje, em virtude do dia 21 de setembro ser conhecido como o Dia Nacional da Árvore.

A utilização da matéria-prima dessa árvore destaca-se em diversos usos. “Temos uma das maiores reservas de Carnaúba do planeta, ela representa a beleza e seu fator o econômico é terceiro produto na balança econômica do estado. A produção do pó (emulsão) feita pela cera da Carnaúba, protege alimentos, reveste produtos. Fico feliz por marcar esse momento aqui,” disse o Governador do Estado, Wellington Dias em discurso.

“Assim como o Hino, ter uma árvore como símbolo é muito importante para o Estado. Segundo os piauienses, a escolha dessa árvore, foi um gesto democrático. Tão importante quanto você ter uma árvore símbolo para o Piauí, é a partir de agora termos política para preservar e povoar regiões do estado, além de continuar a pesquisar e desenvolver a flora da Carnaúba, que pode rende muito com o seu potencial econômico”, enfatizou o Reitor da UESPI, Nouga Cardoso.

O ato simbólico, instituído com o descerramento da placa, faz parte da recente consulta pública, referente à ação conjunta entre pesquisadores da UESPI e da SEMAR. A carnaúba obteve 49,1% da preferência dos piauienses.

O Pró-reitor de Extensão, Assuntos Estudantis e Comunitários da UESPI, Prof. Dr. Raimundo Dutra, comentou o processo de escolha da árvore. “Não temos a menor dúvida, juntando todos os relatórios técnicos elaborados pela Comissão Multidisciplinar que conduziu esse processo às quantidades de votos, o resultado expressa o sentimento da população piauiense de norte a sul com a Carnaúba”.

Uma das responsáveis pela elaboração da escolha da árvore símbolo, Prof. Dra Roselis Machado, do departamento de Ciências Biológicas da UESPI, explicou sobre a difícil escolha das espécies. “Trabalhamos na pesquisa em parceria, a equipe fez através de uma revisão bibliográfica das espécies de árvores mais significativas para o nosso estado e que são bem distribuídas ao longo do território”.

A pesquisadora também aponta o diagnóstico por amostragem do resultado: “fizemos um enxugamento de dez espécies até chegarmos nas quatro finalistas. O número da consulta pública deu essa margem de voto significativa para a Carnaúba, assim alcançamos nosso objetivo”, finaliza.