Definida programação do aniversário de Itainópolis

Vista Parcial de Intainopólis-Foto: João Paulo Leal

Por João Paulo Leal

ASCOM

A programação festiva do 58º aniversário de emancipação política de Itainópolis já foi definida pela Comissão Organizadora do evento. As atividades terão início na próxima quinta-feira, dia 31, prosseguindo até o dia 1º de junho, dia do aniversário do município, encerrando com grande show em praça pública.

Nesta quinta-feira, às 8 horas da manhã, acontecerão as atividades desportivas em comemoração ao Dia Mundial Sem Tabaco. Em seguida, às 9 horas, haverá o 1º Corso de Itainópolis, com o desfile de carros alegóricos. À noite, às 19h, será celebrada a missa em ação de graças na Igreja do Sagrado Coração de Jesus e logo depois, às 21h, as apresentações artísticas, o show de calouros e a tradicional seresta com Kiko e banda na praça de eventos.

No dia 1º de junho, às 5 horas da manhã, haverá a alvorada festiva e às 8h o hasteamento das bandeiras em frente a Prefeitura. Logo depois, o prefeito de Itainópolis, Raimundo de Andrade Maia, vai dar por inauguradas as seguintes obras na cidade e interior: reforma e ampliação do posto de saúde do Maxixe; construção do posto de saúde do Sítio Riachinho; reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Saúde e construção do Laboratório de Prótese Dentária; sistemas de abastecimento d’água nas localidades Lagoa do Pau Ferro, Chapada do Barroso e Tamboril II; construção de 14.000m2 de calçamento nas zonas urbana e rural; reforma e ampliação das unidades escolares Sítio Riachinho, Odete Ferreira Lima e Lagoa dos Cavalos.

Aniv. Itainopolis- Foto: Reprodução

Às 10 horas da manhã acontecerá no Ginásio Poliesportivo a XVII Gincana Cultural com a participação das escolas Elias Bezerra, Odete Ferreira e Sebastião Gonçalves Guimarães. Às 17 horas será decidido o IV Campeonato de Futebol. A partir das 23 horas terão início os shows da noite, começando com o vaneirão da banda Brasas do Forró, prosseguindo com o pancadão da banda Forró Pegado e depois o agito eletrizante de Crystiano Estilo Dance, até amanhecer o dia.

O prefeito Raimundo Maia, o vice Raimundo Ferreira, os vereadores e toda equipe da Prefeitura convidam os conterrâneos da cidade e do interior, assim como os amigos de outros municípios para prestigiarem as festividades do aniversário de Itainópolis.