Delegacia especializada em homicídios e tráfico é implantada em Picos

Com o objetivo de combater o tráfico de drogas e investigar os crimes de homicídios e latrocínios, foi implantada em Picos uma delegacia especializada em tráfico e de crimes contra a vida. O delegado Agenor Ferreira Lima Júnior será o responsável pela repartição.

Além de Picos, a delegacia irá ficar responsável também pelos municípios de Francisco Santos, Sussuapara e São José do Piauí.

Segundo o delegado Agenor Ferreira, a implantação da delegacia foi confirmada pela portaria 653 da Delegacia Geral da Polícia Civil do Estado do Piauí, que transformou o 3º Distrito Policial em 2º DP. “A delegacia ficou essencialmente com o tráfico de drogas e crimes contra a vida”, completou.

Agenor frisou também que com a implantação da delegacia será dada uma atenção maior aos crimes contra a vida. “Muitas vezes ficava prejudicada a investigação por conta dos crimes contra o patrimônio, que também estavam aqui (3º DP). No entanto, com essa modificação e com o envio de mais policiais para compor a equipe, irá facilitar o andamento das investigações”, pontuou.

Em relação ao efetivo, o delegado informou que está aguardando o envio de alguns policiais para compor a equipe, que atualmente está sendo formada apenas por um agente de polícia.