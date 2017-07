Delegacia geral denunciará delegados que abandonarem distritos no interior

A Delegacia Geral divulgou nota informando que acionará à Corregedoria da Polícia Civil para instaurar processo administrativo contra delegados que entregarem os cargos no interior.

Ontem, o Sindicato dos Delegados comunicou que 19 delegados que acumulam cargos no interior do Estado estavam entregando as funções, o que afetaria 99 municípios.

Veja o que diz a nota da Delegacia Geral:

“A Delegacia Geral informa ainda que a entrega de Comarcas, cidades e Regionais será devidamente analisada e remetida à Corregedoria de Polícia Civil para instauração de Processo Administrativo Disciplinar, levando em conta a análise dos Deveres e Proibições do Policial Civil descritos no Estatuto do Policial Civil e Servidor Civil, Desobediência a Ordem Judicial e Estágio Probatório para aquisição de futura estabilidade no serviço público, situação onde a grande maioria dos Delegados do interior estão inseridos.”

No comunicado da Polícia Civil, a Delegacia Geral informa que existe decisão favorável do Tribunal de Justiça sobre acumulação de cargos por parte dos delegados. No interior, delegado está acumulando até dez distrito policial.

e, desta forma, determina a execução do trabalho. Além disso, o Sindicato dos Delegados não tem atribuição de entregar cargo uma vez que não tem competência para nomear.

“A Delegacia Geral confirma que a Secretaria de Segurança autorizou formalização de uma comissão para avaliar todos os policiais civis em estágio probatório. Este grupo ficará responsável pela avaliação de todos os policiais que entraram na Polícia Civil nos últimos três anos, especialmente em 2016 e 2017, realizando avaliações periódicas até final do Estágio Probatório, e caso necessário, enviará projeto de Lei a ALEPI para regulamentar a mesma”.

Veja na íntegra nota do Sindicato dos Delegados: NOTA À SOCIEDADE PIAUIENSE Considerando a ausência de dispositivo legal que verse sobre o acúmulo de funções na Polícia Civil, nos moldes necessários às carreiras jurídicas; considerando o princípio da estrita legalidade administrativa; considerando a ilegalidade de Delegados de Polícia Civil manterem carga excedente da prevista em lei; considerando que as funções de direção, de chefia e de assessoramento são consideradas de confiança, na forma da lei, devendo ser devidamente remuneradas; considerando a existência de decisão judicial liminar que obriga o Estado a, antecipadamente, fornecer os meios para os respectivos deslocamentos; considerando que cabe ao Estado suprir suas deficiências para o bom andamento da máquina pública, sem que para isso ofenda preceitos legais e constitucionais; os Delegados de Polícia Civil do Estado do Piauí, por meio deste sindicato, pelas razões elencadas, realizam oficialmente a entrega das respectivas funções de confiança, porventura ocupadas, as quais versam sobre 19 Regionais e cerca de 99 cidades. Saliente-se que, mesmo que houvesse previsão legal, qualquer função de confiança, deve ser um ato recíproco, voluntário, de livre nomeação e exoneração, jamais imposto pelo Estado a um servidor, que devido aos meios aos quais é submetido, de ofensa a direitos e à lei, não é obrigado a aceitá-lo. Padece, portanto, de vício passível de responsabilização este ato repugnante do ente estatal. Frise-se que, no tocante às entregas das respectivas Delegacias Regionais, estas nunca foram criadas em lei, não existindo, portanto, nenhum ato normativo que discorra sobre suas respectivas atribuições e que, inclusive, absurdamente, alguns Delegados vinham assumindo essas funções sem nenhum ato formal, seja uma portaria ou qualquer ato que fosse, mesmo esta não tendo a menor validade, pela razões já expostas. Eis que, também, a partir desse momento, Delegados lotados em cidades cumuladas não mais realizarão deslocamentos sem a observância à lei e à decisão judicial citada. Entretanto, para que a população não seja totalmente desguarnecida, acordaram em realizar lavraturas de flagrantes das cidades cumuladas, caso sejam apresentados na sede na qual estarão lotados, ficando o atendimento de expediente diário das cidades cumuladas a cargo e sob a responsabilidade da Delegacia Geral de Polícia Civil. Em 2015, através de negociação entre o governo e o SINDEPOL-PI, visando ao não prejuízo à população, materializado através de um termo formal, assinado por três secretários, anuíram pela manutenção do serviço que já era prestado, condicionada ao compromisso, por parte do Estado, de encaminhamento de Projeto de lei à Assembleia Legislativa, ora versando sobre o assunto. Entretanto, decorridos dois anos, apesar de os Delegados terem continuado prestando os referidos serviços, o Estado, em contrapartida, não cumpriu a sua parte, estando inadimplente quanto ao encaminhamento de citado projeto de lei. Finalmente, sabemos que é a população que sofre com essa escassez de recursos, a qual reflete em números crescentes de criminalidade e, por isso, apesar de o Exmo. Senhor Governador Wellington Dias ter fechado as portas do Palácio de Karnac com cadeados para os Delegados e para a população que se manifestava, estamos, pelo bem do povo, abertos ao debate, tudo em prol da melhoria do serviço público. Relação das 19 Delegacias Regionais as quais foram entregues, de um total de 22 (vinte e duas). Eis a relação:

1. – 2ª. DRPC – ESPERANTINA 2. – 3ª. DRPC – LUZILANDIA 3. – 4ª. DRPC – PIRIPIRI 4. – 5ª. DRPC – CAMPO MAIOR 5. – 6ª. DRPC – AGUA BRANCA 6. – 7ª. DRPC – VALENCA DO PIAUI 7. – 8ª. DRPC – ELESBAO VELOSO 8. – 10ª. DRPC – OEIRAS 9. – 11ª. DRPC – PICOS 10. – 12ª. DRPC – FRONTEIRAS 11. – 13ª. DRPC – JAICOS 12. – 14ª. DRPC – PAULISTANA 13. – 15ª. DRPC – SÃO JOÃO DO PIAUI 14. – 16ª. DRPC – SIMPLICIO MENDES 15. – 17ª. DRPC – CANTO DO BURITI 16. – 18ª. DRPC – SÃO RAIMUNDO NONATO 17. – 19ª. DRPC – GUADALUPE 18. – 20ª. DRPC – URUCUI 19. – 22ª. DRPC – CORRENTE Relação das cidades que passam a ser da inteira responsabilidade desta Delegacia Geral de Polícia Civil, estando os respectivos deslocamentos condicionados à observância à lei, e a liminar em vigor. São elas: 1. Brejo do Piauí; 2. Pajeu; 3. Tamboril; 4. Monsenhor Hipolito; 5. Itainopolis 6. Veras Mendes 7. Isais Coelho 8. São Luís do Piauí 9. Baixa Grande do Ribeiro 10. Sebastiao Leal 11. Joaquim Pires 12. Murici dos Portelas 13. São João do Arraial 14. Francinopolis 15. Barra do Alcantara 16. Varzea Grande 17. Tanque do Piaui 18. Pimenteiras 19. Ipiranga 20. Domingos Mourão 21. Milton Brandão 22. Lagoa do São Francisco 23. São João da Fronteira 24. São José do Divino 25. Canavieira 26. Jerumenha 27. Porto Alegre do Piauí 28. Antonio Almeida 29. Jatobá 30. Sigefredo Pacheco 31. Nossa Senhora de Nazaré 32. Eliseu Martins 33. Manoel Emidio 34. São Pedro do Piauí 35. São Gonçalo 36. São Julião 37. Alegrete 38. São José do Piauí 39. Santana 40. Dom Expedito Lopes 41. Aroeira do Itaim 42. Geminiano 43. Morro do chapéu 44. Landri Sales 45. Joca Marques 46. Madeiro 47. Boqueirão 48. Capitão de Campos 49. Brasileira 50. Cocal de Telha 51. Francisco Santos 52. Sussuapara 53. Santo Antonio de Lisboa 54. Bocaína 55. São Joao da Canabrava 56. Caraubas 57. Caxingo 58. Bom Principio 59. Padre Marcos 60. Cajueiro da Praia 61. Regeneração 62. Angical 63. Jardim do Mulato 64. Marcolândia 65. Caridade 66. Curral Novo 67. Caldeirão Grande 68. Bonfim 69. São Braz 70. Dirceu Arcoverde 71. Coronel Jose Dias 72. Dom Inocêncio 73. Fatura do Piauí 74. Várzea 75. São Lourenço 76. Caracol 77. Anísio de Abreu 78. Jurema 79. Guariba 80. Campinas 81. Bela Vista 82. Santo Inácio 83. Floresta 84. Cristalândia 85. Parnaguá 86. Sebastião Barros 87. Riacho Frio 88. Campo Alegre do Fidalgo 89. Capitão Gervasio de Oliveira 90. João Costa 91. Lagoa do Barro do Piauí 92. Santa Filomena 93. Monte Alegre 94. Barreiras do Piauí 95. São Gonçalo do Gurgueia 96. Novo Oriente 97. Lagoa do Sitio 98. Santo Antonio dos Milagres 99. Agricolândia

Cidade Verde