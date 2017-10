Delegado desmente mãe de jovem desaparecida há 16 dias em Picos

Na tarde desse domingo (29), um delegado da cidade de Picos, que preferiu não se identificar, procurou a reportagem para esclarecer a alegação feita pela mãe da jovem Taluany Ribeiro, desaparecida há 16 dias em Picos.

De acordo com a senhora Maria das Dores o delegado plantonista teria dito que não poderia ajudá-la, e que ela teria que retornar a delegacia na segunda-feira(30), para que sua solicitação fosse atendida, como foi noticiado.

Porém segundo o delegado, foi explicado a mãe de Taluany que aos fins de semana a Polícia Civil funciona apenas em regime de plantão, nas centrais de flagrante para efetuar prisões, portanto sua solicitação somente poderia ser atendida, mediante autorização judicial representada pelo delegado responsável pelo caso.

“Ela nos procurou e expliquei a ela que para rastrear um número de telefone, se faz necessário a implementação de medidas judiciais pertinentes, ou seja, a autoridade policial terá que pedir ao poder judiciário a cautelar pretendida, o que não caberia a essa Central de Flagrantes, e sim a autoridade que está à frente das investigações, pois aqui nos fins de semana só funciona os casos urgentes, como prisões, agora de segunda a sexta como em toda repartição pública são resolvidos os demais casos, por isso pedi que ela retornasse na segunda, ademais já existe um inquérito policial em andamento desse caso, e não caberia a mim me intrometer no trabalho do colega”, explicou o delegado.

Contudo, o delegado ainda afirma que se colocou à disposição da senhora Maria para procurar a delegacia durante todo o fim de semana caso algo mais concreto surgisse, “não foi desídia nossa, ela foi atendida da melhor forma possível, apenas a central de flagrantes não tem atribuição para presidir investigações”, finalizou.

