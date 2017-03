Delegado divulga foto do suposto sequestrador de adolescente em Betânia do PI e fala sobre o caso

O desaparecimento de uma adolescente de 16 anos, identificada pelas iniciais E.S.S., na cidade de Betânia do Piauí, está mobilizando ações da Polícia Civil e Militar, desde que os familiares comunicaram que a adolescente havia sido sequestrada por Daniel de Sousa Rodrigues, de 19 anos. Os dois mantém uma relação amorosa, mas de forma conturbada. O casal morava na zona rural do município.

Nesta quinta-feira (2), em entrevista o delegado de Paulistana, Witalo Vasconcelos, que coordena as investigações desse caso, e ele disse que tudo pode ter sido um mal entendido.

“Eu já conversei com a avó dela ontem (1º). Ela chegou aqui pela manhã para registrar o B.O. [Boletim de Ocorrência], e o advogado do rapaz já veio aqui hoje (2) e falou que isso não era verdade, mas a gente vai continuar em diligências. De qualquer forma, eles estão desaparecidos. Mas só vamos saber se houve de fato o sequestro depois que ele ou ela aparecer. De qualquer forma, a gente continua correndo atrás de mais informações”, afirmou.

“Quem primeiro tomou conhecimento desse caso foi a Polícia Militar e depois repassou a informação para nós. Eles estão desaparecidos desde segunda-feira (27 de fevereiro) à noite. Eles moravam juntos há mais de ano e a família consentia com isso. É aquele caso de menina praticamente abandonada pelos pais e daí encontra um namoradinho, para chamar de marido e pronto. Já estava com ele há mais de ano. Já tinha sido expulsa da casa da avó dela porque na época que eles começaram a namorar, ela morava lá, então foram para a casa dos pais dele e foram expulsos de lá também. Foram para casa da avó dele e foram expulsos novamente, então decidiram ir embora para o mato. Não podemos afirmar ainda se o desaparecimento deles é de fato um sequestro ou se ela foi com ele por vontade própria”, complementou.

Por fim, o delegado de Paulistana disse que houve uma confusão antes do desaparecimento do casal e o tio de Daniel de Sousa presenciou o fato. A Polícia Civil já sabe que esse parente do jovem está no Pernambuco e estão sendo feitas investigações para identifica-lo.

Sobre a presença do advogado de Daniel de Sousa, o delegado comentou que “ele disse que esse caso foi um mal-entendido, que a PM que deu uma ênfase desnecessária ao caso, só que eu tive o cuidado de ir ao local, conversei com pessoas próximas e ao que tudo me indica é que realmente teve uma confusão lá. Pode ser que ela tenha ido por vontade própria. Familiares disseram que ele já tinha agredido ela, mas ela sempre perdoa e volta com ele. Acaba que o negócio vai progredindo e desaguou nisso ai”. Três equipes da Polícia Militar estão à procura do casal.

