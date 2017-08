Delegado diz que não considera ex-soldado preso como traficante

Na madrugada do último sábado para o domingo, na cidade de Santo Antônio de Lisboa, um jovem de 19 anos identificado como Alesi dos Santos Carvalho foi preso pelo Grupamento da Polícia Militar de Santo Antônio de Lisboa. As informações preliminares davam conta de que o mesmo seria acusado de tráfico de drogas, por estar portando com ele cerca de três trouxas de cocaína, e uma quantia de aproximadamente 460 reais.

Porém, nesta segunda-feira (7), o delegado da Central de Flagrantes titular de Jaicós que estava de plantão na noite do ocorrido, em balanço do final de semana, esclareceu à imprensa da região que Alesi dos Santos Carvalho não se enquadrava como traficante, mas sim como usuário.

“Tivemos também uma apreensão de um usuário de drogas. A pessoa de Alesi Santos Carvalho foi conduzido aqui com uma pequena quantidade de droga e surgiu a análise se o caso seria de tráfico ou uso, mas pela análise das circunstâncias eu resolvi autua-lo por uso. Eu não vislumbrei, na condição da prisão dele, elementos que caracterizassem o tráfico”, explicou o delegado. A prisão aconteceu no povoado Bentivi, através de uma denúncia anônima, onde o GPM de Santo Antônio foi acionado por uma ligação informando que o mesmo estava vendendo drogas naquele povoado. O rapaz preso era ex soldado do 3º BEC de Picos e foi conduzido para a central de flagrantes da cidade de Picos. Seu advogado explicou que seu cliente foi autuado pelo crime de porte de droga, tendo em vista as circunstâncias onde o delegado compreendeu que o acusado era passível de responder por consumo, lavrando um termo circunstancial de ocorrência, liberando o acusado em seguida.

Fonte: Com informações do Piaui Em Foco