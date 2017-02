Denfensora Pública Regional de Picos melhora atendimento à população

As novas instalações da Defensoria Pública Regional de Picos, inauguradas pelo governador Wellington Dias e pelo então defensor público geral em exercício, Erisvaldo Marques dos Reis, tem sido o diferencial no atendimento oferecido aos assistidos pela instituição no município. A nova sede fica localizada na avenida Raimundo de Sá Urtiga, 406, sendo de fácil acesso para as pessoas que necessitam dos serviços da Defensoria.

Erisvaldo Marques destacou que o espaço vai contribuir significativamente para otimizar os serviços prestados pela Defensoria Pública à população de Picos. “Teremos oportunidade de oferecer melhores condições de trabalho aos Defensores Públicos e suas equipes, assim como disponibilizaremos aos nossos assistidos um atendimento mais humanizado, com conforto e qualidade”, afirmou o defensor.

A defensora pública Gilmara Guimarães Bezerra Pessoa, titular da 3ª Defensoria Publica de Picos, destaca o papel da Defensoria Pública na comarca. “A Defensoria de Picos abrange o atendimento a assistidos de 12 municípios e conta com 6 defensores que realizam, em média, 550 atendimentos ao mês, daí a importância de oferecer uma infraestrutura que possibilite um acolhimento mais humanizado e de comodidade aos nossos assistidos, bem como melhores condições de trabalho para defensores públicos, servidores e estagiários que agora, reunidos em um só núcleo, terão facilidade de desenvolver um atendimento integrado. Portanto, essa vitória não é só da Defensoria Pública, é da sociedade e da população carente, que ganhou um espaço de exercício da cidadania. E com grande alegria podemos dizer que a dignidade e a eficiência no atendimento aos nossos assistidos tem sido o nosso principal objetivo”, afirmou Gilmara Guimarães.

O governador parabenizou a DPE-PI pelas novas instalações, ressaltando que ali os assistidos pela instituição serão atendidos com dignidade. “É o espaço adequado para os que buscam ajuda nessa casa”, afirmou Wellington Dias, que também elogiou a localização e a estrutura da Defensoria Pública Regional de Picos.

A nova sede conta com gabinetes equipados para os seis defensores públicos que têm titularidade naquela comarca, salas para audiências de conciliação, setor de tecnologia da informação e uma recepção para primeiro atendimento e triagem. O local, em frente ao Fórum do município, é de fácil acesso para a população.

São defensores públicos titulares em Picos José Tadeu de Macedo Silveira, na 1ª Defensoria Publica de Picos; Antonio Wanderley Leal Brito, na 2ª Defensoria Publica de Picos; Gilmara Guimarães Bezerra Pessoa, na 3ª Defensoria Publica de Picos; Julieta Sampaio Neves Aires, na 4ª Defensoria Publica de Picos; Maria Teresa de Albuquerque Soares Antunes Correia, na 5ª Defensoria Publica de Picos, e Eliomar Gomes Monteiro, na 6ª Defensoria Publica de Picos.