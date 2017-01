Depois de Rômulo, Renê pode ser mais um picoense no Flamengo

A venda do lateral esquerdo Jorge para o Mônaco, anunciada nesta quinta-feira (26), colocou no radar do Flamengo mais um jogador piauiense.

E tal qual o volante Rômulo, que veio do Spartak Moscou, o nome para substituir Jorge também nasceu em Picos, Sul do Piauí.

Renê tem contrato até o fim do ano com o Sport Recife. Foi inclusive titular, ontem (25), na vitória por 1 a 0 sobre o Sampaio Corrêa (MA), pela Copa do Nordeste – os dois clubes serão adversários do River nas próximas rodadas.





No início do ano, o Sport recusou proposta do Internacional por Renê – o que não significa que o jogador tenha deixado de ser sondado. O clube pernambucano percebeu o assédio e começou a negociar a extensão do contrato. Se isso não ocorrer, em junho o lateral piauiense poderá assinar com outro clube sem custos.

O site do canal de televisão ESPN noticiou que Renê é o nome estudado pelo Flamengo para substituir Jorge. As especulações sobre uma possível negociação já começaram, mas nada oficial foi informado. É esperar pra ver.

Cidade Verde