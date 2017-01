Depois de treze dias hospitalizado morre o segundo irmão baleado em Vila Nova

Morreu na manhã deste sábado, (21), em Teresina o segundo irmão baleado a tiros no ultimo dia 08 de janeiro em Vila Nova do Piauí (CLIQUE AQUI E LEIA A MATÉRIA).

Josiano de Sousa leal, de apenas 27 anos. Tinha sido um sobrevivente ao tiroteio que ele sofreu junto com o seu irmão Cosme de Sousa Leal na localidade Angicos, zona rural do município de Vila Nova do Piauí, onde Cosme morreu no local.

Josiano estava internado em Teresina, passou por alguns procedimentos cirúrgicos, mas não resistiu e veio a óbito. O município está em luto, episódios como este tem movimentado a pacata cidade e deixado tristeza nos munícipes.

Pelas redes sociais familiares postaram um print do perfil no WhatsApp de Cosme, onde ele diz que “Não são as coisas bonitas que marcam nossas vidas mas as as pessoas que tem o dom de jamais serem esquecidas”. Na mesma postagem várias mensagens de conforto a família foram publicadas.

CidadesNaNet