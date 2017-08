Deputada Belê afirma que Apae de Picos precisa de mais recursos

Durante sessão na Assembleia Legislativa do Piauí a deputada estadual Belê Medeiros (PP) comentou que no município de Picos foi realizada a Semana da Pessoa com Deficiência. A parlamentar, que já foi presidente da instituição na cidade, afirma que aprendeu muito com a experiência.

“Aprendi com essas crianças a enfrentar as dificuldades, o preconceito, o abandono pelo atual prefeito. Estamos preocupada com a manutenção da instituição”, disse ela no plenário.

“Em 2017, o governo federal continua repassando a mesma quantia 15 anos depois. Nunca se teve a sensibilidade de ampliar ou de melhorar as condições de funcionamento da APAE no município. Convivi com inúmeras dificuldades, fizemos bingos, visitei comerciantes de porta em porta, levando as crianças, mostrando a dificuldade que essas crianças vivenciavam”, lamentou a deputada.

180graus