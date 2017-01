Deputado Mainha consegue obras para Picos e Itainópolis

O governador Wellington Dias (PT) garantiu ao deputado federal José de Andrade Maia Filho, o Mainha (PP), a recuperação da PI-245, que liga Picos a Itainópolis, 360 quilômetros ao sul de Teresina. A informação foi dada durante audiência do deputado com o governador, para tratar de assuntos da região de Picos e do Estado. Wellington também atendeu ao pedido de Mainha para liberar recursos para executar obras de calçamento em vários bairros de Picos.

A recuperação da PI-245, num total de aproximadamente 50 quilômetros, será feita pelo DER-PI (Departamento de Estradas de Rodagem), com investimento de R$ 9 milhões, em recursos do Tesouro Estadual. “O governador Wellington Dias atendeu prontamente o nosso pleito, ligando para a direção do DER-PI e determinando que a obra seja providenciada imediatamente”, afirmou Mainha. A estrada se encontra praticamente intrafegável e tem sido alvo de manifestações da população cobrando a sua recuperação.

No calçamento nos bairros de Picos serão investidos outros R$ 3 milhões. Mainha disse que a obra será executada com recursos de parceria entre o Governo do Estado e o Governo Federal, sendo R$ 1 milhão de emenda parlamentar do deputado. Ele destaca que a pavimentação poliédrica é importante porque atenderá a uma reivindicação da população da cidade e trará benefícios especialmente para a saúde dos moradores.