Deputado Pablo Santos diz que Diretório definirá os rumos do PMDB

Depois da divulgação da decisão do vice-presidente Estadual do Diretório do PMDB, João Henrique de Almeida, de colocar o nome a disposição para disputar o Palácio de Karnak em 2018, muitas especulações surgiram em torno do PMDB estadual.

João Henrique também já tinha se posicionado contra a possível adesão peemedebista ao Governo de Wellington Dias (PT), sob a alegação de que no cenário nacional PMDB e PT são adversário.

O deputado Estadual, Dr. Pablo Santos (PMDB), falou sobre o posicionamento adotado por João Henrique em relação a esses temas. “ É legitimo a posição de João Henrique, mas o mesmo teria que viabilizar seu nome junto à população e ao partido”. O parlamentar frisou que somente a maioria do Diretório Estadual poderá definir os rumos do partido. Dr. Pablo acrescentou que na hora certa o presidente da sigla no Piauí, deputado Federal Marcelo Castro (PMDB), anunciará o posicionamento da legenda em relação ao Governo do Estado e as eleições Estaduais de 2018. Haja vista que hoje, muitos do partido querem uma aproximação junto à Wellington Dias.

“Se for para lançar uma candidatura própria ou se for para fazermos composição com outro partido quem decide é a maioria do Diretório Estadual. Também não acreditamos em interferência nacional do partido, pois a de se convir que nas alianças municipais não existe interferência do Diretório Estadual. Por que o nacional interferiria na Estadual? tendo em vista o bom senso da realidade de cada estado”, analisou Dr. Pablo Santos.

O Parlamentar concluiu enaltecendo o presidente da Alepi (Assembleia Legislativa do Estado do Piauí), deputado Estadual, Themístocles Sampaio Filho (PMDB), dizendo que ele é um nome forte para uma possível composição em vista as eleições de 2018. “O nome do presidente Themístocles é quase que unanimidade dentro do partido para qualquer composição. Mas respeitamos as opiniões contrárias a essa decisão”, encerrou.