Deputado Pablo Santos faz avaliação positiva das eleições em Picos

O deputado estadual Pablo Santos (PMDB) fez uma avaliação positiva em relação ao seu crescimento político na sua terra natal, Picos. O seu grupo político conseguiu eleger seus dois vereadores, Renato Ibiapino e Valdívia Santos , ambos do PRP picoense. “ Crescemos em todo estado do Piauí, pois passamos de dois prefeitos, para nove prefeitos eleitos agora, sempre com muita responsabilidade, com muito trabalho e compromisso com nossos eleitores. Aos que conseguiram êxito, desejo que faça uma boa administração e aos que não conseguiram, a caminhada continua e nosso compromisso e trabalho será incondicional , seguiremos juntos para num futuro próximo conseguirmos o objetivo desejado”, disse o parlamentar.

Quanto às críticas de que traiu seu partido o PMDB, o deputado declarou que não traiu ninguém. “ É muita demagogia dizerem isto, todos sabem que em Picos, existem dois grupos políticos estaduais e que se respeitam, mas que a nível municipal tem pensamentos diferentes.

Quanto a eleição de Picos, Pablo disse que tomou a decisão correta, quando apoiou Gil Paraibano (PP). Não me arrependo, foi um grande prefeito e merece o respeito de todos. Alguém tem que ganhar as eleições e o Padre Walmir ganhou, espero que ele faça uma boa administração e que honre os votos que lhe foram dados.

Questionado sobre uma candidatura futura a prefeito de Picos, o parlamentar foi enfático. Sou deputado e o povo me deu esse mandato e vou honrá-lo até o final. Uma coisa de cada vez, não é o momento de tratar deste assunto, tudo tem seu tempo, porém existem grandes nomes para as próximas eleições, como o da deputada Belê, Jr. Nobre, empresário Araujinho, entre outros. Vamos cuidar do nosso mandato e no momento certo será discutido isso”.