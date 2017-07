Deputado Severo Eulálio destina emenda de R$ 50 mil para Uespi de Picos

Com o objetivo de oferecer melhorias para a Universidade Estadual do Piauí (UESPI)- Campus de Picos, o deputado estadual Severo Eulálio (PMDB) destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 50 mil para a instituição. A emenda foi um pedido do diretor do campus, professor Evandro Alberto.

Segundo o deputado Severo Eulálio, a emenda está sendo encaminhada e em breve os recursos irão sair. “A Uespi é uma grande instituição do estado do Piauí e aqui em Picos não é diferente, então sempre que podemos estaremos apoiando a Universidade Estadual na Assembleia Legislativa”, disse.

Severo informou ainda que esteve reunido com o diretor Evandro Alberto, o reitor Nouga Cardoso e a vice-reitora Barbara Melo para tratar sobre melhorias para Uespi. “Eles me informaram que a Uespi está necessitando de livros, computadores e de infraestrutura para oferecer uma melhor comodidade para os alunos, professores e técnicos da instituição”, declarou.

Biblioteca

O deputado destinou também uma emenda de R$ 200 mil para construção de uma biblioteca em Picos, através da Secretaria de Educação do município.

O projeto está sendo elaborado para posteriormente ser construída a biblioteca, que servirá de espaço para os estudantes e amantes da leitura da cidade.