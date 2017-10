Deputados federais do Piauí trocam de sigla para a disputa das eleições do próximo ano

Três deputados federais da bancada do Piauí trocarão de partidos para a disputa das eleições de 2018. São eles Heráclito Fortes e Átila Lira, do PSB, e Fábio Abreu, do PTB.

Enquanto Fortes e Lira deixam o PSB por uma questão de posição política, já que em 2018 a tendência é o PSB se aliar ao PT para apoiar a candidatura de Lula a presidente, e eles não irão seguir o partido, Abreu é por sobrevivência.

No PTB, que vai integrar a aliança governista em todos os níveis, acha que suas chances diminuem devido ao peso eleitoral dos deputados e candidatos a serem incluídos na chapa proporcional. O partido mais provável a receber a inscrição de Heráclito Fortes é o DEM, que deve trocar de nome. Já Átila Lira está avaliando as opções, entre elas o PSDB, partido a qual já esteve filiado. Por sua vez, o deputado e secretário de Segurança Fábio Abreu está apalavrado com o PR, que no Piauí é liderado pelo deputado Fábio Xavier.

Fonte: Portal AZ