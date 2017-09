DER autoriza recuperação da PI-245 no trecho que liga Picos a Itainópolis

O diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí (DER-PI), Castro Neto, assinou ordem de serviço para execução dos serviços de restauração em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) da rodovia estadual PI-245, no trecho que liga a cidade de Picos a Itainópolis.

Com 39,85 quilômetros de extensão, a obra levará 240 dias para ficar pronta e custará R$ 8.663.908,61, recursos do Governo do Estado.

Esta semana também foi autorizado o reinício dos serviços de melhoramento e pavimentação asfáltica em Tratamento Superficial Duplo (TSD) da rodovia estadual PI-236, no trecho que liga o povoado de Torrões, em Picos, ao município de Santa Cruz do Piauí.

Com extensão de 21,715 quilômetros, a obra custará R$ 7.666.749,28. “As duas rodovias são de extrema importância para a região sudeste, já que ali se encontram produtores de fruta e indústrias de doce. Essas estradas vão ajudar no escoamento de mercadorias, bem como na mobilidade da população local”, concluiu Castro Neto.