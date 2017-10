Desaparecimento de jovem em Campos Sales comove toda a região

A família do jovem José Neto (Zezinho) segue sem nenhuma informação acerca do seu paradeiro. Pedimos, encarecidamente, a especial atenção de cada um no sentido de divulgar ao máximo esta informação, juntamente com a fotografia do rapaz. Agradecemos! Zé Neto é natural de Campos Sales e está desaparecido desde a última sexta, 29 de setembro,…