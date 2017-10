Desnível de pista provoca acidente e 45ª morte na BR-135

Mais um acidente com morte foi registrado na BR-135. Desta vez, a vítima foi um homem de 51 anos que capotou seu veículo, um Celta, no quilômetro 233 da rodovia, na cidade de Colônia do Piauí, situada no Sul do Estado.

O posto da Polícia Rodoviária Federal da cidade de Corrente informou que o acidente foi provocado pelo desnível entre o acostamento e a pista de rolamento da BR. O condutor saiu da pista, perdeu o controle do veículo e capotou. O motorista morreu no local.

Com este acidente, a PRF contabiliza 45 vítimas fatais de acidentes na BR-135 somente em 2017. A quantidade é tão grande que a estrada federal ficou conhecida “rodovia da morte”.

Na semana passada o Indicador de Qualidade das Rodovias Federais, divulgado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), oficializou a BR-135 como a pior rodovia do Piauí. Ela obteve Índice de Condição da Manutenção (ICM) péssimo entre todos os trechos vistoriados pela pesquisa.

Cidade Verde

Izabella Pimentel