Desnível em rodovia é hipótese para o capotamento do carro que matou a jovem de Alagoinha

O acidente que ocorreu no início da manhã deste sábado (10), na BR- 230, que corta os municípios de São Julião e Fronteiras deixou uma vitima fatal e cinco jovens feridas. A hipótese levantada é que a condutora Valdenia Rocha, tenha deixado o carro invadir o acostamento. Recentemente a BR passou por um recapeamento, com a obra muitos trechos ficaram com desnível no asfalto deixando-o mais alto do que o acostamento.

Após o surgimento dessa hipótese, a reportagem fez algumas imagens do local onde aconteceu o acidente, é possível ver as marcas que o carro fez ao invadir o acostamento. No local do acidente o acostamento tem um desnível para o asfalto, reforçando as hipóteses de que quando o carro invadiu o acostamento em velocidade, a condutora tenha tentado volta para o asfalto, em uma velocidade considerável, perdendo assim o controle do carro.

O local do acidente não é em curva, e sim em uma reta, o que sustenta mais ainda a teoria de que a diferença de desnível do asfalto para o acostamento seja o causador da tragédia. Nessas condições, com o veículo em movimento, saindo do asfalto para o acostamento, e ao tentar retornar, essa diferença na elevação pode ter causado o descontrole do carro fazendo com que ele tombasse várias vezes.

O acidente deixou uma vitima fatal. A jovem Samantha Brito que veio a óbito no local. O corpo da universitária está sendo velado na residência dos pais em Alagoinha, o sepultamento será na manhã desse domingo, após a missa de corpo presente na igreja de São João Batista. Em seguida, o corpo será levado para sepultamento no povoado Serra Velha.

