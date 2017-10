Dez mil famílias esperam o garantia safra, afirma Rubem Martins

O deputado Rubem Martins (PSB) disse hoje (25) durante o tempo de dois minutos, para os pequenos avisos que mais uma vez apela para o governador Wellington Dias (PT) pague as parcelas em atraso, do Seguro Garantia Safra.

“Quero apelar para o governador Wellington Dias que mande pagar a conta, atrasada, do Seguro Garantia Safra. É algo em torno de oito milhões e meio. Chamo à atenção do líder do Governo, João de Deus, que são cento e dez mil famílias que podem ficar prejudicadas, por deixarem de receber o valor de oitocentos e cinqüenta reais, por conta do atraso”, observou o parlamentar.

Rubem Martins disse ainda que as parcelas do Seguro Garantia Safra estão vencidas do mês de janeiro a maio desse ano e que são cinco parcelas, que o governador precisa autorizar o pagamento, sob penas das famílias de agricultores ficarem prejudicadas.

O Garantia Safra é uma ação do Pronaf para agricultores familiares que se encontram em municípios sistematicamente sujeitos a perdas de safra devido à seca ou ao excesso de chuvas. Os agricultores que aderirem ao Garantia-Safra (GS) nos municípios em que forem verificadas perdas de, pelo menos, 50% do conjunto da produção de feijão, milho, arroz, mandioca, algodão, ou outras culturas definidas pelo órgão gestor do Fundo Garantia-Safra, receberão o benefício Garantia-Safra diretamente do governo federal, por meio de cartões eletrônicos disponibilizados pela Caixa Econômica Federal.

Alepi