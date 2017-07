Dia 06 de julho tem Alcymar Monteiro em Monsenhor Hipólito

Considerado um dos grandes intérpretes da música nordestina, mais especificamente do forró tradicional, Alcymar Monteiro estará no dia 06 de julho pela primeira vez, no município de Monsenhor Hipólito, onde cantará os seus maiores sucessos e fará uma grande apresentação. A expectativa é de que o cantor atraia um grande público.

Pesquisador dos ritmos nordestinos, Alcymar Monteiro faz um trabalho versátil sem perder o foco na autêntica música nordestina. Em mais de três décadas de carreira tem 40 trabalhos lançados, sendo quatro na Europa, Japão e Estados Unidos, além de quatro CDs de carnaval. O mais recente trabalho é “O Verdadeiro Forró – Porque o Mundo É Um Grande Forró”.

De acordo com Givaldo Bezerra, produtor de eventos, o show intitulado de Festa dos Forrozeiros será realizado na quinta-feira, dia 06 de julho, a partir das 23h, na casa de show Terra Brasil, no município de Monsenhor Hipólito. “Estamos investindo, trazendo forró de qualidade para as famílias e para os casais, e para todos que gostam do melhor forró”, disse Givaldo Bezerra.

Será o pontapé inicial dos festejos do município de Monsenhor Hipólito, com uma grande atração. Os lotes de ingressos já estão sendo disponibilizados, garanta já o seu e curta o forró de Alcymar Monteiro.