Dia do Trânsito é celebrado com mês de atividades educativas em Picos

Em comemoração ao Dia do Trânsito, celebrado em 25 de setembro, a Secretaria de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana de Picos está realizando um mês de atividades educativas para festejar a data que traz como tema “Eu sou +1, por um trânsito + seguro”.

A programação que teve início nos primeiros dias do mês de setembro contempla visitas às escolas, palestras educativas e intervenções com panfletagens em pontos estratégicos no trânsito do município.

O secretário de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana, Edilberto Cirilo, destaca que o objetivo da campanha é fazer um trabalho de conscientização desde as crianças, se estendo aos condutores que trafegam no trânsito picoense.

“Estamos fazendo um trabalho nas escolas porque neste momento entendemos que é necessário conscientizar logo começando pelas crianças sobre o trânsito e seus perigos. Já fizemos panfletagem no trânsito e temos mais atividades programadas”, disse o secretário.

Palestras nas escolas esclarecem sobre as regras de trânsito, bem como significados das placas.

A campanha comemorativa terá seu desfecho com uma caminhada no dia 23 de setembro pelas ruas do Centro de Picos, com destino à Câmara Municipal de Picos. No plenário será realizada uma mesa redonda para discussão da temática.

Números do trânsito

Em todo o Brasil, para cada 100 mil habitantes 23 pessoas morrem em acidentes de trânsito por ano. No Estado do Piauí, os números são ainda maiores, cerca de 34 pessoas morrem vítimas de acidente por ano.

Dados do Ministério da Saúde ainda apontam que o trânsito brasileiro mata mais 43 mil pessoas por ano, e deixam cerca de 600 mil feridos.