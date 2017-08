Dia Nacional de Combate ao Fumo tem ação educativa em Picos

Por Mayara Ferreira

Sabor que mata. Esse é o tema da campanha referente ao Dia Nacional de Combate ao Fumo deste ano, comemorado nesta terça-feira, 29 de agosto. Em Picos, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizou ação educativa para alertar a população sobre os problemas causados pelo cigarro.

A coordenação Municipal de Combate ao Tabagismo organizou palestra na Unidade Básica de Saúde do povoado Lagoa Cumprida, zona rural, com boa participação da comunidade. A enfermeira e coordenadora do programa, Micherlla Almeida, alertou sobre os malefícios.

De acordo com a coordenadora local de Controle ao Tabagismo, o cigarro causa, principalmente, hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares. Ela ressaltou sobre a necessidade de instigar mudanças de hábitos para deixar o fumo e sanar seus efeitos nocivos.

Em seguida, a enfermeira da Estratégia de Saúde da Família, Antonia Lucymeire, explicou sobre o funcionamento do programa na unidade. “Fazemos o tratamento medicamentoso e as reuniões em grupo sempre auxiliadas por um profissional, o que é importante, porque um paciente vai dando força ao outro”, ressaltou.

O ex-paciente atendido pelo programa, Raimundo Antonio Luz, partilhou sua experiência contra o fumo. Raimundo participou dos três meses de tratamento com êxito e há mais de um ano deixou de fumar.

“Esse programa ajudou muito, porque tinha as explicações, eu pegava o material para ler e aí ia vendo que não tinha nada de bom para a gente. Usei o adesivo e pronto, desde o dia 29 de junho de 2016 parei com o cigarro”, contou.

Sobre o programa

O Programa de Controle do Tabagismo, que trata usuários que desejam deixar de fumar, funciona nos postos de saúde. De forma gratuita, orienta quanto à terapia de grupo e medicação. Quem deseja participar, basta procurar sua Unidade Básica de Saúde para efetuar o cadastro.

