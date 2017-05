Diocese de Picos lança 12ª edição da Caminhada da Paz

A Diocese de Picos lançou oficialmente na manhã deste domingo (7), a XII edição da Caminhada da Solidariedade e da Paz. O lançamento foi realizado no Salão Paroquial da Paróquia Nossa Senhora dos Remédios.

O evento contou com a participação do bispo Dom Plínio José da Luz, do coordenador diocesano da XII Caminhada da Paz, Padre Sebastião Francisco dos Santos e de integrantes da Coordenação da Caminhada.

Durante o lançamento, a coordenação apresentou ao público presente o objetivo, o material de divulgação, data, horário e o percurso da caminhada. Além da prestação de contas da edição anterior da Caminhada.

Segundo a coordenação, o principal objetivo da caminhada é adquirir recursos para reformar uma casa que a diocese dispõe nas proximidades Centro de Treinamento Diocesano (CTD) para ser um ponto de apoio para as pessoas com situação de rua.

De acordo com o bispo dom Plínio, a expectativa é que a caminhada seja muito prestigiada pela população de Picos e região. “A expectativa que a gente já conhece do povo de Picos que a caminhada deste ano seja muito boa, principalmente pelo gesto concreto que aponta uma ação evangélica de olhar os necessitados, que é reformar uma casa para acolher pessoas em situação de rua”, disse.

Na edição deste ano, a Caminhada da Paz será realizada dia 1º de julho, um sábado à tarde, iniciando às 17h, na Avenida Severo Eulálio. Os participantes irão seguir pela Avenida Nossa Senhora de Fátima; Rua Cel. Francisco Santos; Travessa Benedito Reinaldo, encerrando na Catedral Nossa Senhora dos Remédios com a realização de uma celebração eucarística.

Mudanças

O coordenador da Caminhada, Padre Sebastião Francisco dos Santos, explicou que a caminhada será realizada em um sábado à tarde e não mais no domingo como nas edições anteriores, pelo motivo do domingo ser um dia cheio de atividades, sobretudo das celebrações eucarísticas.

Padre Sebastião informou também que em virtude do trânsito a caminhada não irá iniciar no bairro Junco e sim na Avenida Severo Eulálio, percorrendo as principais ruas do centro da cidade.