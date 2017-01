Diretoria da SEP apresenta elenco para o Campeonato Piauiense 2017

A diretoria da Sociedade Esportiva de Picos apresentou na noite dessa segunda-feira (2) os jogadores e a comissão técnica para o Campeonato Piauiense 2017. O evento aconteceu no auditório da Associação comercial de Picos.

Além dos torcedores, que lotaram o auditório, a solenidade reuniu também autoridades do município, como o prefeito Padre Walmir Lima; o presidente da Câmara Municipal, Hugo Victor Saunders Martins (PMDB); vereador Francisco das Chagas de Sousa, o Chaguinha (PTB) e o vereador Antônio Afonso Santos Guimarães Júnior, o Afonsinho (PP).

Segundo o presidente da SEP, Rodrigo Lima, todos os atletas estão presentes para iniciar os treinamentos. “Todos os 16 jogadores contratados já chegaram à cidade e os 13 atletas de Picos já estão presentes. Tudo está ocorrendo do jeito que planejamos e agora é dar o pontapé inicial, visando à estreia do campeonato no dia 1º de fevereiro”, disse.

O prefeito Padre Walmir afirmou que a cidade está confiante em uma boa participação da SEP no Piauiense. Na oportunidade, o gestor convocou também a torcida a participar dos treinamentos e dos jogos. “Vamos incentivar e colaborar para que de fato a nossa SEP seja conduzida a vitória final”, pontuou.

Apresentação

Veja os jogadores do Zangão AQUI

Antes da apresentação dos atletas, o vice-presidente do clube, Atila Araújo, apresentou um pouco a história da SEP e os patrocinadores que irão apoiar o Zangão nessa temporada.

Em seguida foi feita a apresentação da comissão técnica, que são: Nivaldo Lancuna (treinador); Vanvan (preparador físico);Tobais (preparador de goleiros),Dede (roupeiro); Idelvan Mato (assistente) e Júlio Araújo (gerente de futebol).

Os atletas foram apresentados ao público de um por um e foram ovacionados pela torcida.

A SEP irá estrear no Piauiense no dia 1º de fevereiro, a partir das 20h, no estádio Helvídio Nunes, em Picos.

Confira os jogadores

Goleiros

Amaral

Murilo

Victor

Zagueiros

Danilo Cerqueira

Leleu

Junior Soares

Alenilson

Léo

Laterais direito

Jean

João Neto

Laterais esquerdo

Rian

Neguinho Paraíba

Volantes

Fred

Guilherme PitBul

Douglas Carioca

Ricardo Jefferson

Renan Pitió

Andson

Meio campo

Henrique

Idelvando

Maiquinho

Samuel

Deivid

Atacantes

Raphael Freitas

Felipe Sousa

Rosivaldo

Candinho

Thomazek

Lucas Guma