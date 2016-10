Diretoria da SEP contrata o técnico Nivaldo Lancuna

A diretoria da Sociedade Esportiva de Picos (SEP) fez sua primeira contratação para a disputa do Campeonato Piauiense 2017. O presidente do clube, Rodrigo Lima, confirmou nessa segunda-feira (10), o técnico Nivaldo Lancuna para comandar o Zangão na nova temporada.

Lancuna irá começar a treinar o time picoense para a disputa do Piauiense no dia 2 de janeiro.

Segundo Rodrigo Lima, o técnico deverá vim a Picos ainda no mês de novembro para acompanhar os trabalhos da categoria de base do Zangão. “O Lancuna deve passar aqui em Picos uns 15 dias conversando com a nova diretoria e observando alguns jogadores aqui da região para que ele possa estar selecionando esses atletas que devam serem aproveitados e comporem o elenco da SEP para o ano de 2017”, pontuou.

Rodrigou afirmou ainda que o torcedor da SEP pode esperar um time competitivo, esforçado, e acima de tudo, jogadores que horem a camisa do Zangão. “Nós vamos exigir o compromisso, a dedicação, o trabalho e empenho de cada jogador, porque é isso que o torcedor espera e merece”, frisou.

Nivaldo Lancuna

Nivaldo Lancuna é natural do estado de Goiás e se destacou na temporada 2015 quando levou o Altos a elite do Campeonato Piauiense. Neste ano o técnico chegou as finais do Piauiense e conduziu o Jacaré até a terceira fase do Campeonato Brasileiro da Série D.