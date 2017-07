Diretório do PT de Picos se reúne e confirma apoio ao manifesto desta quinta, 20

O Diretório do PT de Picos reuniu-se nesta noite (17), na sede do partido, na Rua São José, para discussão de pauta de ações do Partido. Entre as discussões propostas na pauta estão: a defesa pública da democracia; defesa do ex-presidente Lula; combate às reformas do trabalho e da previdência e endossar apoio ao impeachment do presidente Michel Temer, dentre outras.

A agenda foi construída em atenção à resolução estadual do partido, tirada logo após à condenação do Lula. Segundo o presidente municipal do PT, Zacarias Teixeira, entre outros encaminhamentos, o partido endossou apoio ao ato idealizado por membros da Frente Brasil Popular, a acontecer na próxima quinta-feira, dia 20, às 18:30 horas, no auditório da UESPI do Junco, e fechou grande ato público para o dia 17/08, à noite, na Câmara de Vereadores de Picos.

O encontro de formação dos novos filiados ficou fechado para o dia 12 de agosto pela manhã, na Câmara de Vereadores. A próxima reunião do Diretório Municipal do partido ficou agendada para o dia 28/07, às 17 horas, na sede do PT – Picos.

“A reunião foi muito produtiva e com muitos participantes, inclusive simpatizantes do partido e membros da Frente Brasil Popular de Picos”, finalizou Zacarias.

Sobre o manifesto

Na próxima quinta-feira, dia 20, no auditório do campus da UESPI/Junco, a partir das 18h30, acontecerá mesa redonda com a participação de advogados, professores e artistas locais para discutir a respeito da conjuntura da política nacional após a condenação em primeira instância do presidente Lula.

De acordo com o advogado José Monteiro Neto, o debate tratará ainda sobre as reformas do governo Temer e que impactos isso traz para a classe trabalhadora, especialmente a de Picos.

