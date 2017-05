Distribuidora Luz inaugura filial na Avenida Getúlio Vargas em Picos

Há quase 10 anos no mercado no ramo de material de construção e gêneros alimentícios, a Distribuidora Luz inaugurou neste sábado (27) mais uma loja na cidade de Picos. O estabelecimento comercial fica localizado na Avenida Getúlio Vargas (em frente ao Açougue Municipal), Centro.

A filial da Distribuidora Luz irá funcionar de 7h às 18h de segunda a sábado e oferece aos clientes medicamentos, cosméticos e produtos de higiene pessoal com preços de varejo e atacado. “Trabalhamos com preços de atacado. O nosso foco é a distribuição, mas também temos produtos no varejo para os nossos consumidores”, disse o proprietário da Distribuidora Luz, Valkenely Luz.

De acordo com Valkenely, a loja filial dispõe de uma ótima localização, amplo espaço, preços imbatíveis e uma equipe de funcionários qualificados. “Nesse final de maio e final de junho vamos trabalhar com preços exclusivos de promoção”, frisou.

Valkenely informou ainda que a Distribuidora Luz trabalha em todo o Piauí e em cidades da Bahia e Maranhão. Em breve, a empresa irá atuar também no Pará.

10 Anos da Distribuidora Luz

Em outubro, a Distribuidora Luz estará completando 10 anos no mercado e para comemorar o aniversário da empresa será realizada uma grande festa com sorteio de um carro ou uma motocicleta.

Na oportunidade, a empresa irá inaugurar também outra loja especificamente no ramo de alimentos.

VEJA IMAGENS DA INAUGURAÇÃO