Divulgada tabela de pagamento do IPVA 2017 no Piauí

A Unidade de Administração Tributária da Secretaria da Fazenda do Piauí (Sefaz-PI) já definiu a tabela de pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para 2017. A data para pagamento da primeira parcela ou cota única é 31 de janeiro, para placas com número final 1.

Os proprietários de carros, motos e outros veículos com final de placa número 2 devem ficar atentos ao calendário, pois o pagamento da primeira parcela ou cota única vence no dia 24 de fevereiro. A data foi antecipada em razão do Carnaval.

O calendário do IPVA mantém as opções de pagamento em cota única, com 15% de desconto, ou três parcelas, sendo a primeira no mês indicado pela placa do veículo (final 1 em janeiro, final 3 em março, etc).

Os últimos a pagarem o tributo são os que possuem placa com final 0. Para estes, a primeira parcela vence em 31 de outubro.

O prazo paga pagamento só será aberto em janeiro de 2017.