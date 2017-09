Divulgado o edital para concurso de soldado do Corpo de Bombeiros

Foi divulgado na tarde desta terça-feira (12) o edital do concurso para soldado do Corpo de Bombeiros do Piauí. O certame oferece 110 vagas, sendo 100 para homens e 10 para mulheres. A remuneração inicial é de R$ 3.100. Clique aqui para ver o edital.

Escolaridade

A escolaridade exigida é apenas o Ensino Médio completo ou equivalente. Segundo o edital, os aprovados serão nomeados para qualquer um dos batalhões do Estado.

Etapas

O concurso terá cinco etapas. A primeira será a prova escrita objetiva e a prova escrita dissertativa (redação).

Os classificados passarão para o exame de saúde (2ª etapa); depois para o Teste de Aptidão Física (3ª etapa), exame psicológico (4ª etapa) e investigação social (5ª etapa).

Todas as etapas serão realizadas exclusivamente em Teresina.

Inscrições válidas

Para concorrer às vagas, o candidato tem que ter entre 18 e 30 anos no ato de inscrição. Quem não estiver nessa faixa, terá a inscrição automaticamente indeferida.

Ficam mantidas as inscrições dos candidatos já inscritos no edital de 2014, com exceção dos citados nas investigações relacionadas às fraudes (o que provocou a anulação do concurso anterior).

Os candidatos cujas inscrições foram realizadas sob regime do edital de 2014, e que atendam aos requisitos exigidos, devem acessar o site da Nucepe para confirmar a permanência no certame. Quem não quiser mais participar, terá a taxa de inscrição devolvida.

Os candidatos que completaram os 30 anos após a inscrição em 2014 terão assegurado o direito à devolução da taxa de inscrição. Eles devem entregar requerimento administrativo junto à Secretaria de Administração do Piaui e/ou ao Comando do Corpo de Bombeiros.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet (no site da Nucepe), entre 12h do dia 18 de setembro (próxima segunda-feira) e 13h do dia 6 de outubro. A taxa é de R$ 70.

Provas

A primeira etapa do concurso, que corresponde à prova, será aplicada no dia 19 de novembro, por cinco horas: das 8h30 às 13h30.

A prova de conhecimentos gerais inclui língua portuguesa, matemática, química, física e noções de informática. Nos conhecimentos específicos, serão cobrados assuntos relacionados à noções de Direito e Legislação Institucional. A prova de redação valerá 20 pontos.

Cidade VErde