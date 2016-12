Djalma Policarpo avalia trabalho do Dnocs em 2016

O coordenador estadual do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas no Piauí (DNOCS), Djalma Policarpo, em entrevista ao Portal RiachaoNet, falou sobre o trabalho do órgão neste ano de 2016. Na oportunidade, o coordenador anunciou ainda ações para 2017.

Djalma Policarpo avaliou positivamente o ano e afirmou que o Dnocs trabalhou intensivamente para minimizar os efeitos da seca no estado. “Trabalhamos de forma efetiva em mais de 100 municípios do estado do Piauí, fazendo obras de convivência com a seca. Isso foi muito bom e positivo e a equipe do Dnocs está muito satisfeita, apesar das dificuldades financeiras que passa o país no momento”, disse.

O coordenador informou ainda que o Dnocs fez mais de 100 poços tubulares no estado, adquiriu materiais para equipar mais de 500 poços e construiu pequenas adutoras no estado.

Segundo Djalma, cidades da macrorregião também foram beneficiadas com obras do Dnocs, como Paquetá, Itainópolis, Monsenhor Hipólito, Campo Grande, Marcolândia, Pio IX, Jaicós, Jacobina, Paulistana, Fronteiras e São João da Varjota.

Ações em 2017

Em relação às ações para o ano de 2017, o coordenador informou que irá construir mais adutoras; apoiar à agricultura familiar no campo, trazendo obras de infraestrutura básica e dando uma segurança hídrica para os agricultores; perenizar o Vale do Riachão e o Vale do Gurgueia e outras obras. “Enquanto estiver no Dnocs não serei omisso e darei uma resposta ao estado do Piauí, fazendo essas obras para que tenham uma segurança hídrica e para que o homem e a mulher possam permanecer no campo produzindo, gerando trabalho e renda”, assegurou.