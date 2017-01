Dois elementos morrem e um é capturado após troca de tiros com a polícia na região de Picos

Após denúncia via Copom, foi acionado a viatura de Força Tática para atender ocorrência onde indivíduos estariam armados, abordando veículos na estrada que liga Picos a Santana, tentando praticar assaltos naquela região.

A Polícia Militar de Santana reforçada com PMs de Picos Iniciaram as diligências pra tentar capturar os acusados. Munidos de informações no ostensivo os policiais chegaram a residências de um dos acusados, identificado por “Bochecha” que estaria com seus comparsas, identificados como baby (Edivânio da Conceição Silva, natural de Paulo Afonso- BA) e o José Leonardo Silva dos Santos(natural de Inhapi-AL).

Segundo informações foram mortos na troca tiros com a polícia José Leonardo Silva dos Santos, natural de Inhapi, no Estado de Alagoas e “Bochecha” que é natural de Picos. Já Edivânio da Conceição Silva, vulgo “Baby”, natural da cidade de Paulo Afonso, na Bahia, foi conduzido para a Delegacia.